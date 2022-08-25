Акция "Ночь кино" пройдет в Москве 27 августа

27 августа в столичных парках, музеях, театрах и кинозалах пройдет акция "Ночь кино". В списке – более 120 площадок. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Основную программу в этом году посвятили юбилею режиссера Эльдара Рязанова. Москвичи смогут посмотреть его знаменитые ленты не только в кинотеатрах. Спецпоказы также пройдут в заповеднике "Коломенское", в музее "Автомобили мира" и лектории Зоологического музея.

Гости акции увидят фильмы других режиссеров, например из Монголии, Таиланда, Кубы, Китая и Вьетнама. Для детей сделали особую программу. Маленьким зрителям покажут мультфильмы художника-мультипликатора Леонида Шварцмана.

Мероприятия начнутся в 12:00. Для их посещения нужно зарегистрироваться онлайн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.