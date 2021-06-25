Организаторам речных круизов в Москве грозит штраф за нарушения антиковидных мер

Организаторов круизов по Москве-реке могут оштрафовать. Инспекторы обнаружили на теплоходах нарушение антиковидных мер. Во время поездки пассажиры должны носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Однако пассажиры толпились при входе на корабли и на борту. На многих судах средствами индивидуальной защиты не пользуется даже персонал. По словам инспекторов ОАТИ, нарушителям грозит штраф до миллиона рублей. Кроме того, круизы могут приостановить на срок до 90 суток. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.