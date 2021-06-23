Доцент РАНХиГС Будатаров поддержал инициативу Разворотневой о защите московских парков

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Доцент РАНХиГС Содном Будатаров поддержал инициативу члена Общественной палаты РФ Светланы Разворотневой об ограничении строительства в парках и скверах Москвы.



"Как показывают социологические исследования, большинство горожан из многих городских проблем на первое место ставят именно вопрос экологии и создания экологически благоприятной городской среды. Поэтому увеличение "зеленых поясов", создание "зеленых коридоров", объединение парков тропинками и велодорожками, создание единой "зеленой" инфраструктуры – это, конечно, хорошая инициатива, и я считаю, что ее нужно поддержать", – отметил он.

Ранее Светлана Разворотнева выступила за расширение особо охраняемых природных территорий, а также парков и скверов столицы с целью улучшения экологической ситуации в городе и сохранения уникальных для мегаполиса видов диких животных, насекомых, птиц и растений.

Будатаров пояснил, что возможность, не выезжая за пределы города, в течение 30 минут оказаться в настоящем лесу – большое благо и редкая ценность. Однако для того, чтобы это благо стало доступно москвичам, а также чтобы соседство естественной среды обитания диких животных с человеком было комфортным, необходимо создавать соответствующую "зеленую" инфраструктуру. Доцент подчеркнул, что для этого необходимо четко очертить круг разрешенных и неразрешенных деяний на территории парков и природных заповедников, проводить воспитательную и просветительскую работу.

Он предложил установить бюветы с водой для многоразовой тары вдоль троп нацпарков и ограничить использование пластиковых бутылок. Также в числе инициатив – обеспечить дронами, беспилотными аппаратами и цифровыми средствами контроль за возможными правонарушителями, уничтожающими естественные ареалы обитания животных.

Ранее Светлана Разворотнева выступила за спасение исчезающих видов животных. Правозащитница предложила создать "зеленые коридоры", которые, по ее мнению, позволят животным и насекомым беспрепятственно передвигаться по городу, а также свяжут столичные районы в одну зеленую цепь.