Светлана Разворотнева выступила за спасение исчезающих видов животных

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Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева заявила о необходимости ограничить или полностью прекратить проведение строительных работ в зеленых зонах столицы.

"Только у нас в Москве есть столько заповедных мест и существ, их населяющих, например редких и нужных насекомых, диких зайцев, лис, лосей и даже соколов и сапсанов, которые входят в Красную книгу Москвы. Спасать от исчезновения каждый вид по отдельности не совсем правильно. Очень важно поддержать и преумножить их естественную среду обитания", – сказала Разворотонева.

Правозащитница предложила создать "зеленые коридоры", которые, по ее мнению, позволят животным и насекомым беспрепятственно передвигаться по городу, а также свяжет столичные районы в одну зеленую цепь.

При этом Разворотнева выразила уверенность, что для сохранения естественной среды обитания зверей нужно ограничить вмешательство в нее городской инфраструктуры.

Ранее правозащитница выступила за бесплатные бассейны и кружки для детей. Она считает, что будущее и развитие детей не должны зависеть от кошелька родителей.