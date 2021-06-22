Светлана Разворотнева выступила за спасение исчезающих видов животных

Фото: Екатерина Тихонова
Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева заявила о необходимости ограничить или полностью прекратить проведение строительных работ в зеленых зонах столицы.
"Только у нас в Москве есть столько заповедных мест и существ, их населяющих, например редких и нужных насекомых, диких зайцев, лис, лосей и даже соколов и сапсанов, которые входят в Красную книгу Москвы. Спасать от исчезновения каждый вид по отдельности не совсем правильно. Очень важно поддержать и преумножить их естественную среду обитания", – сказала Разворотонева.
Правозащитница предложила создать "зеленые коридоры", которые, по ее мнению, позволят животным и насекомым беспрепятственно передвигаться по городу, а также свяжет столичные районы в одну зеленую цепь.
При этом Разворотнева выразила уверенность, что для сохранения естественной среды обитания зверей нужно ограничить вмешательство в нее городской инфраструктуры.
Ранее правозащитница выступила за бесплатные бассейны и кружки для детей. Она считает, что будущее и развитие детей не должны зависеть от кошелька родителей.
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