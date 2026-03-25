25 марта, 12:30
В Москве приступили к промывке фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе
На Поклонной горе сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы промывают чаши фонтанного комплекса "Годы войны". Это один из самых больших столичных фонтанов. Он состоит из пяти огромных прямоугольных чаш из темно-красного гранита, в каждой из которых бьет 45 вертикальных водных струй.
Подготовка фонтанов включает в себя целый ряд технических операций. Это снятие зимних укрытий, промывка фонтанов, общестроительные работы, ремонт облицовки, ремонт мощений, расшивка швов, покраска бетонных и металлических поверхностей в чашах фонтанов и на прилегающей территории.
