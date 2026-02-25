Благоустройство Екатерининского парка началось в Москве

В Москве стартовало благоустройство Екатерининского парка. Это один из старейших усадебных парков столицы, расположенный в Мещанском районе. Специалисты сохранят его исторический облик и дополнят современной инфраструктурой. Парк уже закрыт для посещения, работы ведутся на площади более 16 гектаров.

Со стороны Олимпийского проспекта обустроят парадный вход. Его главным украшением станет воздушная арка с панорамным видом на Большой Екатерининский пруд. Слева от входа расположатся лодочная станция с солярием и ресторан с террасой. Объединит эти сооружения амфитеатр со спуском к воде.

