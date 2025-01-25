Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 00:00

Город

В галерее "Тушино" открылась выставка "В центре столетия"

В галерее "Тушино" открылась выставка "В центре столетия"

Новости часа: суда на воздушной подушке патрулируют водоемы Москвы

Новости часа: территории МГУ приведены в порядок к юбилею вуза

Новости часа: Москва выполнила обязательства по созданию кластера МГУ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 января

"Мой район. Новости": обследования в московских поликлиниках стали быстрее и точнее

Новости часа: Собянин принял участие в заседании попечительского совета МГУ

На фасаде Башмет Центра показали световое шоу

Москвичам рассказали, что будет на фестивале празднования китайского Нового года

"Мой район. Новости": на ВДНХ подготовили подарки к Татьяниному дню

В галерее "Тушино" на бульваре Яна Райниса открылась выставка "В центре столетия", приуроченная к 100-летию Московского академического художественного училища. В экспозиции представлены работы выпускников разных лет, выполненные в самых разнообразных техниках: живопись, графика, иллюстрации, гравюры и эскизы декораций.

Среди экспонатов – полотно Юрия Григоряна "Кормилица", написанное 25 лет назад, и картина Анатолия Любавина "Последний день лета". Выставка занимает четыре небольших зала, где картины размещены достаточно плотно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городкультуравыставкивидеоЕкатерина КузнеченковаАлина Терещенкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика