25 января, 00:00Город
В галерее "Тушино" открылась выставка "В центре столетия"
В галерее "Тушино" на бульваре Яна Райниса открылась выставка "В центре столетия", приуроченная к 100-летию Московского академического художественного училища. В экспозиции представлены работы выпускников разных лет, выполненные в самых разнообразных техниках: живопись, графика, иллюстрации, гравюры и эскизы декораций.
Среди экспонатов – полотно Юрия Григоряна "Кормилица", написанное 25 лет назад, и картина Анатолия Любавина "Последний день лета". Выставка занимает четыре небольших зала, где картины размещены достаточно плотно.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.