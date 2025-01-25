В галерее "Тушино" открылась выставка "В центре столетия"

В галерее "Тушино" на бульваре Яна Райниса открылась выставка "В центре столетия", приуроченная к 100-летию Московского академического художественного училища. В экспозиции представлены работы выпускников разных лет, выполненные в самых разнообразных техниках: живопись, графика, иллюстрации, гравюры и эскизы декораций.

Среди экспонатов – полотно Юрия Григоряна "Кормилица", написанное 25 лет назад, и картина Анатолия Любавина "Последний день лета". Выставка занимает четыре небольших зала, где картины размещены достаточно плотно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.