Юрий Башмет заявил о готовности отправиться в зону СВО при необходимости

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет выразил готовность отправиться в зону СВО, если это будет необходимо. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

"Конечно, скрипач гораздо лучше играет на скрипке, нежели стреляет и ползает в окопе", – добавил он.

Артист назвал представителей культуры, которые покинули РФ после начала спецоперации на Украине, людьми без совести, которым дома больше нечего сказать.

"Это дело каждого, я не могу осуждать человека, решившегося на то, чтобы потерять ценность всех прожитых лет собственной жизни <...> Я не думаю, что они все счастливы", – отметил Башмет.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что будет стараться завершить конфликт на Украине как можно скорее. Он уверен, что глава Украины Владимир Зеленский уже настроен на сделку, а Владимир Путин также готов к соглашению.

