Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Юрия Башмета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Советский и российский исполнитель, дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет отмечает свое 72-летие. С днем рождения музыканта поздравил Сергей Собянин. Телеграмма доступна на портале мэра и правительства Москвы.

"Вы принадлежите к плеяде выдающихся музыкантов современности, чей талант признан во всем мире. Ваше виртуозное мастерство находит воплощение в незабываемых концертах, которые собирают аншлаги, подчеркивают красоту и величие музыки. А проводимый вами зимний международный фестиваль искусств стал неотъемлемой частью культурной жизни Москвы", – отметил мэр.

Градоначальник пожелал творческому деятелю еще больше ярких проектов. Он подчеркнул, что Башмет внес большой вклад в культуру, а его талант приносит истинную радость слушателям.

Башмет родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону. На базе Московской консерватории музыкант основал экспериментальную кафедру альта. Также он выступает худруком и главным дирижером симфонического оркестра "Новая Россия".

Башмет является обладателем ордена Почета и ордена Дружбы, а также несколько раз был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" (II, III и IV степени).

Ранее Собянин поздравил с 90-летним юбилеем народную артистку РСФСР Валентину Талызину. По его словам, актриса создала в спектаклях целую галерею блистательных женских образов, играя драматические, лирические и комедийные роли с неподражаемым мастерством.

Мэр также указал на ее яркую фильмографию. Многие картины, в которых она участвовала, стали особо любимой классикой отечественного кино, подчеркнул он.

