Сергей Собянин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сергей Собянин поздравил с 90-летним юбилеем народную артистку РСФСР Валентину Талызину. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной порталом мэра и правительства Москвы.

"Актриса огромного таланта и обаяния, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства и обогащение культурного пространства Москвы", – отметил мэр.

Он добавил, что артистка создала в спектаклях целую галерею блистательных женских образов, играя драматические, лирические и комедийные роли с неподражаемым мастерством.

Собянин указал на ее яркую фильмографию. Многие картины, в которых она участвовала, стали особо любимой классикой отечественного кино. Мэр пожелал Талызиной еще больше интересных проектов, которые подарят людям радость, добро и любовь.

Кроме того, Талызину поздравил Владимир Путин. По словам президента, она с полной душевной отдачей щедро дарит зрителям свой талант, а творческие успехи и достижения юбиляра заслуживают искреннего признания.

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства (современный ГИТИС). С того же года она служит в Государственном академическом театре имени Моссовета.

За все время артистка снялась в более чем сотне фильмов, включая картины "Большая перемена", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Афоня", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гостья из будущего" и многие другие. Кроме того, ее голос звучит в мультфильмах "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино".

