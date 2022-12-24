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24 декабря, 22:15

Город

Москвичам показали обстановку в столичных ТЦ

Москвичам показали обстановку в столичных ТЦ

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Многие москвичи решили провести выходные в столичных торговых центрах, чтобы провести предпраздничный шопинг. Неделя перед Новым годом становится самой популярной для посетителей. При этом по сравнению с прошлым годом в ТЦ зафиксировали в три раза больше людей.

Традиционно пользуется спросом парфюмерия, косметика, бытовая техника, электроника, одежда. Накрыть стол большинство постарается на пять тысяч, на подарки закладывают побольше – около шести. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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