Москвичи разрешили проблему рекламных прицепов во дворах жилых районов

Жители района Очаково-Матвеевское нашли способ борьбы с рекламными прицепами, которые длительное время занимали парковочные места в жилых кварталах. Многочисленные жалобы в управу и ГИБДД не приносили результата, пока жители не начали активно действовать.

В результате владельцу одного из фитнес-клубов, чья реклама размещалась на таком прицепе, пришлось публично извиняться перед местными жителями. Как отмечают в управе района, проблема резко обострилась с середины этого года. Рекламные конструкции серьезно ограничивают обзор водителям при выезде со дворов, создавая аварийные ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.