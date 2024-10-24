Главный инспектор ОАТИ Москвы заявил о штрафах за незаконную установку световых проекторов

В Москве зафиксировано около сотни незаконно установленных световых проекторов, с помощью которых на асфальте или фасадах зданий транслируют различные изображения. Однако она может быть такой яркой, что мешает окружающим. Лишь за год поступило примерно 300 жалоб на подобные конструкции.

Главный инспектор ОАТИ Александр Маринюк предупредил владельцев световых проекторов, незаконно транслирующих рекламные сообщения, о том, что им может грозить штраф в размере до полумиллиона рублей.

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