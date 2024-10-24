Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 21:45

Город

Главный инспектор ОАТИ Москвы заявил о штрафах за незаконную установку световых проекторов

Главный инспектор ОАТИ Москвы заявил о штрафах за незаконную установку световых проекторов

Два обновленных участка открылись в парке "Яуза"

Сергей Собянин открыл обновленные участки парка "Яуза"

В Москве началась подготовка столичных фонтанов к зимнему сезону

Новости часа: вдоль реки Яузы обновили более 20 км гранитных набережных

В Москве активно развивается массовый спорт

Два обновленных участка открылись в парке "Яуза"

Новости часа: в парке "Яуза" благоустроили более 33 гектаров территории

"Мой район. Новости": в Москве сократилось число аварий с участием электросамокатов

Актер Данила Дунаев рассказал о своих впечатлениях от столицы

В Москве зафиксировано около сотни незаконно установленных световых проекторов, с помощью которых на асфальте или фасадах зданий транслируют различные изображения. Однако она может быть такой яркой, что мешает окружающим. Лишь за год поступило примерно 300 жалоб на подобные конструкции.

Главный инспектор ОАТИ Александр Маринюк предупредил владельцев световых проекторов, незаконно транслирующих рекламные сообщения, о том, что им может грозить штраф в размере до полумиллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика