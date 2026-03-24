Специалисты приведут в порядок более 2 тысяч сооружений в Москве до конца апреля

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке инженерных сооружений в Москве. До конца апреля приведут в порядок более 2 тысяч объектов. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Рабочие очистят и промоют элементы мостов, тоннелей, обработают лестницы подземных и надземных пешеходных переходов. Особое внимание уделят мелким деталям памятников и фонтанов. Кроме того, коммунальные службы промоют дорожные знаки, информационные щиты, домовые указатели и другое.

