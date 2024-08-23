Товары будущего выставили на продажу на маркете "Сделано в Москве" на Болотной площади

Одна из главных площадок форума-фестиваля "Москва-2030" расположилась на Болотной площади. Там можно поиграть в баскетбол, послушать музыку, потанцевать, а также купить товары будущего, которые представлены на маркете "Сделано в Москве".

Любой желающий может приобрести предметы для декора интерьера, лечебную и уходовую косметику, детские товары и одежду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

