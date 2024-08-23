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23 августа, 23:45

Город

Товары будущего выставили на продажу на маркете "Сделано в Москве" на Болотной площади

Товары будущего выставили на продажу на маркете "Сделано в Москве" на Болотной площади

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Одна из главных площадок форума-фестиваля "Москва-2030" расположилась на Болотной площади. Там можно поиграть в баскетбол, послушать музыку, потанцевать, а также купить товары будущего, которые представлены на маркете "Сделано в Москве".

Любой желающий может приобрести предметы для декора интерьера, лечебную и уходовую косметику, детские товары и одежду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестиваливидеоВиктория КонноваЕкатерина Кузнеченкова
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