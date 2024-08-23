Москвичи смогут подобрать себе образ на форуме-фестивале "Москва 2030"

На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" на Болотной площади расположился маркет "Сделано в Москве". На его территории любой желающий может подобрать себе стильный образ, при этом не примеряя наряд.

Кроме того, там представлен широкий выбор предметов столичного производства: лечебная и уходовая косметика, детские товары, предметы декора интерьера и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

