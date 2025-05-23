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23 мая, 11:30

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Проект "Гуляем по Москве" охватит 100 районов города

Проект "Гуляем по Москве" охватит 100 районов города

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Проект "Гуляем по Москве" продолжает расширяться – в этом году к нему присоединятся 100 районов столицы. Прогулки с гидами проходят в рамках программы "Мой район". За три года москвичи совершили более 600 экскурсий, в которых приняли участие свыше 35 тысяч человек.

Узнать интересные факты об архитектуре, истории и знаковых местах можно даже в спальных районах. Например, в Северном показывают декор новой станции метро "Физтех", а в парке усадьбы Архангельское-Тюриково – локации из фильма "17 мгновений весны".

Прогулки проходят ежедневно, участие бесплатное, записаться можно на сайте проекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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