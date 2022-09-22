Мотофестиваль, мотопарад и все активности с 23 по 25 сентября отменили в Москве

В Москве отменили мотофестиваль и мотопарад. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. По плану, эти мероприятия были приурочены к закрытию мотосезона в городе. Они должны были стартовать завтра и продлиться до 25 сентября.

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