22 августа, 08:00Город
Москвичка рассказала о призраках в доме на набережной около Кремля
Жительница Москвы Екатерина Серова рассказала о странных шорохах в своей квартире. Женщина уже 7 лет живет по адресу улица Серафимовича, дом 2.
По ее словам, по ночам регулярно раздаются необъяснимые шорохи и шаги. Серова отметила, что раннее списывала звуки на соседей, но теперь уверена в их аномальной природе.
Раньше в этом здании находились пыточные российского государственного деятеля Малюты Скуратова. Местные жители верят, что шаги принадлежат призракам его жертв.
