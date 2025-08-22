Москвичка рассказала о призраках в доме на набережной около Кремля

Жительница Москвы Екатерина Серова рассказала о странных шорохах в своей квартире. Женщина уже 7 лет живет по адресу улица Серафимовича, дом 2.

По ее словам, по ночам регулярно раздаются необъяснимые шорохи и шаги. Серова отметила, что раннее списывала звуки на соседей, но теперь уверена в их аномальной природе.

Раньше в этом здании находились пыточные российского государственного деятеля Малюты Скуратова. Местные жители верят, что шаги принадлежат призракам его жертв.

