Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 08:00

Город

Москвичка рассказала о призраках в доме на набережной около Кремля

Участок Троицкой линии метро закроют в Москве с 29 по 31 августа

Жительница Москвы Екатерина Серова рассказала о странных шорохах в своей квартире. Женщина уже 7 лет живет по адресу улица Серафимовича, дом 2.

По ее словам, по ночам регулярно раздаются необъяснимые шорохи и шаги. Серова отметила, что раннее списывала звуки на соседей, но теперь уверена в их аномальной природе.

Раньше в этом здании находились пыточные российского государственного деятеля Малюты Скуратова. Местные жители верят, что шаги принадлежат призракам его жертв.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаРустам Шафиуллин

