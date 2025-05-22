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22 мая, 14:15

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На Садовом кольце в Москве начали замену асфальта

На Садовом кольце в Москве начали замену асфальта

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На Новинском бульваре, участке Садового кольца Москвы, стартовали работы по обновлению асфальта – от Поварской улицы до станции метро "Смоленская". Как сообщили в комплексе городского хозяйства, дорожное покрытие в этом месте не обновлялось пять лет, за это время образовалась колея, создающая опасность для водителей.

В этом году новый асфальт появится также на Земляном Валу, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Зубовском и Смоленском бульварах, Самотечной эстакаде, Крымском мосту и других участках Садового кольца. Работы ведут поэтапно ночью и с частичным перекрытием движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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