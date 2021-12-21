В Москве открылась фотовыставка "От степей до тундры"

В Москве на Никитском бульваре заработала фотовыставка "От степей до тундры". Там можно увидеть 30 снимков из самых отдаленных заповедных территорий РФ – это Сибирь, Дальний Восток и русская Арктика.

Делала эти фотографии не профессиональный мастер, а врач-онколог Морозовской детской больницы Светлана Горбатых. По ее словам, такое хобби помогает еще лучше справляться с основной работой.

Экспозицию подготовили ко Дню заповедников и национальных парков. В России его отмечают 11 января. А выставка на Никитском бульваре будет работать до 20 января 2022 года.