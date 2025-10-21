Специалисты приступили к завершению возведения современных павильонов в "Лужниках"

Специалисты приступили к завершению возведения современных павильонов на территории олимпийского комплекса "Лужники", сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Здесь выполнили устройство фундаментов, металлоконструкций и перекрытий объектов, завершается прокладка внутренних инженерных сетей, витражное остекление, устройство перегородок, внутренняя отделка помещений.

Работы организованы в несколько этапов, чтобы не закрывать территорию полностью. В этом году будет обновлена центральная площадь перед Большой спортивной ареной и причал "Лужники-Центральный".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.