Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 11:00

Город

Специалисты приступили к завершению возведения современных павильонов в "Лужниках"

Специалисты приступили к завершению возведения современных павильонов в "Лужниках"

Специалисты проложат 17 км Троицкой линии метро в Москве до 2029 года

"Утро": москвичам рассказали о погоде 21 октября

Собянин: более 215 тыс москвичей приступят к переселению по реновации за 3 года

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 21 октября

"Утро": скорость ветра составит 5–7 м/с 21 октября в Москве

"Новости дня": строительство южного участка Троицкой линии метро началось в Москве

"Новости дня": новая школа открылась в Коммунарке

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 746 мм ртутного столба 21 октября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 89% 21 октября

Специалисты приступили к завершению возведения современных павильонов на территории олимпийского комплекса "Лужники", сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Здесь выполнили устройство фундаментов, металлоконструкций и перекрытий объектов, завершается прокладка внутренних инженерных сетей, витражное остекление, устройство перегородок, внутренняя отделка помещений.

Работы организованы в несколько этапов, чтобы не закрывать территорию полностью. В этом году будет обновлена центральная площадь перед Большой спортивной ареной и причал "Лужники-Центральный".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика