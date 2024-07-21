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21 июля, 12:30

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Три новые перехватывающие парковки откроют в Москве в 2024 году

Три новые перехватывающие парковки откроют в Москве в 2024 году

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Три новые перехватывающие парковки создадут в 2024 году в Москве: у станций метро "Крылатское", "Некрасовка", а также около "Калужской" и "Воронцовской". Оставить на них машину можно будет с 05:30 до 02:00.

Чтобы стоянка была бесплатной, после парковки на ней автомобиля необходимо совершить минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД. Первая должна начинаться на ближайшей станции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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