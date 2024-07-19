Прием заявок на московские предпринимательские конкурсы будет идти до 1 августа

В Москве до 1 августа открыт прием заявок на конкурсы для предпринимателей, которые уделяют особое внимание оформлению своих магазинов, кафе и других объектов. За участие можно получить денежные призы и гранты.

Заявки принимаются по четырем направлениям: на оформление витрины, использование инноваций, дизайнерские проекты сезонное украшение фасадов. Участвовать могут как индивидуальные предприниматели, так и крупные компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.