19 июля, 17:45Город
Прием заявок на московские предпринимательские конкурсы будет идти до 1 августа
В Москве до 1 августа открыт прием заявок на конкурсы для предпринимателей, которые уделяют особое внимание оформлению своих магазинов, кафе и других объектов. За участие можно получить денежные призы и гранты.
Заявки принимаются по четырем направлениям: на оформление витрины, использование инноваций, дизайнерские проекты сезонное украшение фасадов. Участвовать могут как индивидуальные предприниматели, так и крупные компании.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.