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19 июля, 17:45

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Прием заявок на московские предпринимательские конкурсы будет идти до 1 августа

Прием заявок на московские предпринимательские конкурсы будет идти до 1 августа

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В Москве до 1 августа открыт прием заявок на конкурсы для предпринимателей, которые уделяют особое внимание оформлению своих магазинов, кафе и других объектов. За участие можно получить денежные призы и гранты.

Заявки принимаются по четырем направлениям: на оформление витрины, использование инноваций, дизайнерские проекты сезонное украшение фасадов. Участвовать могут как индивидуальные предприниматели, так и крупные компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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