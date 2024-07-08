Россельхознадзор не рассматривает вопрос о допуске на рынок мяса ламы из Боливии

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Россельхознадзор не обсуждает пока вопрос о начале импорта в Россию мяса ламы из Боливии. Об этом сообщает RT со ссылкой на ответ ведомства на запрос депутата Госдумы от партии "Новые люди" Георгия Арапова.

В ответе сказано, что от специализированного учреждения Боливии в области ветеринарии не поступало запроса на включение боливийских предприятий, выпускающих мясо ламы, в реестр компаний третьих стран.

В начале июня глава нацслужбы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьер Суарес заявил, что Боливия может начать экспортировать мясо ламы в Россию.

Суарес уточнил, что в республике насчитывается порядка четырех миллионов лам и альпак, поэтому Боливия может экспортировать этот продукт в разные страны. Он подчеркнул, что мясо имеет высокое качество и в нем содержится мало холестерина.

