Новости Москвы: начался демонтаж вестибюля моста "Багратион"

Демонтаж вестибюля моста "Багратион" начался у "Москва-Сити". Часть стеклянного фасада уже разобрали. По проекту переход соединят с новым небоскребом. Мост закрылся на реконструкцию 12 мая. Добираться с одного берега Москвы-реки на другой помогают электросуда. Также можно использовать Филевскую линию метро, МЦД-4 и МЦК.

На юге Москвы обновляют Нагатинскую набережную. После окончания работ на всем ее протяжении появится обособленная широкая велодорожка. Также рабочие заменят ограждения и уложат новый асфальт. Специалисты городского хозяйства уберут под землю воздушные линии проводов и обновят освещение.

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