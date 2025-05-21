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21 мая, 18:15

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Новости Москвы: начался демонтаж вестибюля моста "Багратион"

Новости Москвы: начался демонтаж вестибюля моста "Багратион"

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Демонтаж вестибюля моста "Багратион" начался у "Москва-Сити". Часть стеклянного фасада уже разобрали. По проекту переход соединят с новым небоскребом. Мост закрылся на реконструкцию 12 мая. Добираться с одного берега Москвы-реки на другой помогают электросуда. Также можно использовать Филевскую линию метро, МЦД-4 и МЦК.

На юге Москвы обновляют Нагатинскую набережную. После окончания работ на всем ее протяжении появится обособленная широкая велодорожка. Также рабочие заменят ограждения и уложат новый асфальт. Специалисты городского хозяйства уберут под землю воздушные линии проводов и обновят освещение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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