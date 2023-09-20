Новый парк появился в пойме реки Жужи

Большой парк со спортивными и детскими площадками появился на месте пустыря. Масштабное благоустройство провели в пойме реки Жужи. Теперь там можно устраивать приятные прогулки, играть в футбол, волейбол и даже заниматься боксом.

Новый парк стал частью огромного проекта по обновлению и развитию района. В этом году также реконструировали Нагатинскую набережную, парк Садовники, сквер Ветеранов и еще ряд улиц.

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