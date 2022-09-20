Магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готова на 50%

В столице проектируют последний участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Это один из самых сложных отрезков. Сама магистраль готова уже на 50%. Ее открывают постепенно, например, уже есть движение между Киевским и Калужским шоссе.

Где еще появились новые дороги и эстакады? Какие трассы удалось разгрузить? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.