Парк 50-летия Октября превратился в футуристический кластер в рамках форума "Москва 2030"

Парк 50-летия Октября стал футуристическим кластером в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030".

Здесь гости могут понять, как выглядит мегаполис, который вдохновлен научной фантастикой. У всех желающих есть возможность побывать в аэроклубе, прокатиться на сапах и принять участие в различных активностях. На площадке не обходится и без научных мастер-классов, позволяющих увидеть, что будущее, о котором раньше писали фантасты, уже наступило.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова побывала в парке, пообщалась с гостями и даже взяла урок по полету в аэротрубе.