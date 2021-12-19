Москва получила премию Russian Creative Awards в номинации "Креативный регион года". Церемония награждения национальной премии состоялась в парке "Зарядье".

Звание "Креативное пространство года" получил проект "ГЭС-2" в столице.

Номинантов выбирали из таких отраслей, как музыка и саунд-дизайн, компьютерная графика, кино, издательское дело и журналистика, архитектура и урбанистика.

"Уникальность ее (премии. – Прим. ред.) в том, что все 14 креативных индустрий вместе. И представители IT-сектора могли голосовать за архитекторов, урбанистов. А они могли голосовать за музыкантов. Поэтому вот эта синергия всего креативного сообщества сегодня выльется в 10 лучших победителей", – отметила директор ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова.

Заявок на участие поступило более 3 тысяч, а лучших отбирали несколько сотен экспертов, а затем большое число представителей жюри.