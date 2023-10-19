Москвичам рассказали, как преобразится территория промзоны Прожектор в Перове

Промзону Прожектор в районе Перово ждет новая жизнь. Утвержден проект реорганизации.

На данный момент территория площадью около 200 гектаров в основном занята складами. Теперь же здесь появятся современные жилые кварталы, в том числе участников программы реновации.

Порядка 3,5 километра дорог построят и реконструируют, благоустроят бульвары, скверы и территории внутри кварталов. Еще в районе появятся пешеходные зоны, велодорожки, автопарковки и зарядная станция для электромобилей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.