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19 июля, 17:30

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Более 12 км территории приведут в порядок на Волгоградском проспекте

Более 12 км территории приведут в порядок на Волгоградском проспекте

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На Волгоградском проспекте благоустраивают участок длиной 12,5 километра: от Садового кольца до МКАД. В проект входит и Марксистская улица. После завершения работ этот участок станет удобнее и комфортнее как для пешеходов, так и для автомобилистов. Здесь заменят покрытие тротуаров и проезжей части, а также обновят светофоры, установят новые информационные стелы и более тысячи энергосберегающих светодиодных ламп.

Подрядчик старается проводить работы на магистрали с минимальными ограничениями для движения транспорта. На данный момент выполнено порядка 40% от запланированного.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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