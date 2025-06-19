Фестиваль "Две реки" состоится в Москве 21 июня

В акваториях Москвы-реки, Водоотводного канала и Яузы 21 июня состоится фестиваль "Две реки". В программе – соревнования по гребле на восьмерках, хайдайвинг, массовый заплыв на сап-бордах и лодках "Викинг".

Зрителей ждут показательные выступления с яркими трюками на скоростных водных болидах, аквабайках и мотосерфах. Гости смогут не только наблюдать за соревнованиями, но и принять участие в тренировках, спортивной рыбалке, мастер-классах, концертах и танцевальных перформансах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.