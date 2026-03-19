Два здания для мировых судей открылись в Москве 19 марта

Два Дома правосудия открылись в столице 19 марта. Один из них расположен в районе Орехово-Борисово Южное, где работают 14 мировых судей. В здании оборудована комфортная зона приема посетителей с терминалами для самостоятельной регистрации.

В залах суда установлены изолированные бронированные кабины для подсудимых, а на входе установлены бронированные стекла. Генеральный подрядчик Сергей Ручкин рассказал, что одно из зданий 1985 года постройки полностью демонтировали и оснастили новыми инженерными системами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.