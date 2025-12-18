Новая художественная подсветка украсит 12 зданий на Кутузовском проспекте. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, главная задача – включить эти сооружения в единый светоцветовой образ Москвы.

Специалисты смонтируют почти 4 тысячи энергоэффективных светильников. Они подчеркнут архитектурные особенности знаковых зданий. Все проектные решения согласованы с жителями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.