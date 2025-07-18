18 июля, 21:00Город
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 июля
В Москве демонтируют монорельс. На месте работает тяжелая техника, после чего специалисты приступят к строительству круглогодичного воздушного парка. За него проголосовали сами горожане.
Блокировка WhatsApp в России возможна, но не в ближайшей перспективе, заявляют эксперты. Разговор о том, что популярный мессенджер под угрозой, вновь оживились после того, как депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что WhatsApp является брешью в нацбезопасности.
Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Эрдогпном события на Ближнем Востоке, в том числе, обострение ситуации в Сирии. Лидеры отметили важность стабилизации обстановки путем диалога.
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