Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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18 июля, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 июля

"Мой район. Новости": бывшие станции столичного монорельса станут входами в парк

Москвичи и туристы купили рекордное количество билетов на речные прогулки

"Мой район. Место встречи": Зюзино

Автомобиль перевернулся на улице Академика Чумакова в НАО

"Это Москва. Инфраструктура": воздух

Поэтический вечер стартовал на Патриарших прудах

Выставка "Самая красивая страна" стартовала в "Новой Третьяковке"

Москвич проехал по городу на разбитом Lexus

Питьевые фонтанчики, автополив и обогрев установят в парке на месте Московского монорельса

В Москве демонтируют монорельс. На месте работает тяжелая техника, после чего специалисты приступят к строительству круглогодичного воздушного парка. За него проголосовали сами горожане.

Блокировка WhatsApp в России возможна, но не в ближайшей перспективе, заявляют эксперты. Разговор о том, что популярный мессенджер под угрозой, вновь оживились после того, как депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что WhatsApp является брешью в нацбезопасности.

Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Эрдогпном события на Ближнем Востоке, в том числе, обострение ситуации в Сирии. Лидеры отметили важность стабилизации обстановки путем диалога.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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