Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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18 июля, 07:45

Город

Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству пройдут в детском саду "Фея" 18 июля

Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству пройдут в детском саду "Фея" 18 июля

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Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству пройдут в детском саду "Фея" на Балаклавском проспекте 18 июля. Малыши в возрасте от 3 до 6 лет будут создавать поделки своими руками из бумаги, пластилина, красок и ткани.

Также в арт-павильоне "Ракета" на улице Рождественка в рамках проекта "Сделано в Москве" гостей ждут на мастер-класс по сбору пазлов и мозаики. Участников научат собирать композиции быстро и аккуратно, а также создавать оригинальные декоры из готовых наборов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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