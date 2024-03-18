В честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией на ВДНХ пройдет праздничный концерт

На ВДНХ в ближайшее время начнется концерт Крымской филармонии, посвященный десятилетию воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, там соорудили фотозону с мотоциклом "Урал", на котором Владимир Путин вместе с главой республики Сергеем Аксеновым заехали в Крым в 2019 году в составе мотоколонны.

Также 18 марта на Красной площади состоится большой митинг-концерт в честь этого знаменательного события. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.