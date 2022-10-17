17 октября, 23:30Город
Патриотический медиафестиваль "Родина в сердце" стартовал в Москве
Патриотический медиафестиваль "Родина в сердце" стартовал в Москве. Творческие встречи с известными журналистами, продюсерами и режиссерами пройдут в Центральном Доме кинематографистов. Там же проведут мастер-классы по созданию телепрограмм и репортажей, а еще и ведению блогов в соцсетях.
На фестивале выберут победителей конкурса сразу в нескольких номинациях, в том числе "Документальный фильм" и "Информационный проект".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.