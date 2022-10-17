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17 октября, 23:30

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Патриотический медиафестиваль "Родина в сердце" стартовал в Москве

Патриотический медиафестиваль "Родина в сердце" стартовал в Москве

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Патриотический медиафестиваль "Родина в сердце" стартовал в Москве. Творческие встречи с известными журналистами, продюсерами и режиссерами пройдут в Центральном Доме кинематографистов. Там же проведут мастер-классы по созданию телепрограмм и репортажей, а еще и ведению блогов в соцсетях.

На фестивале выберут победителей конкурса сразу в нескольких номинациях, в том числе "Документальный фильм" и "Информационный проект".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городфестиваливидеоСветлана Ключникова
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