Патриотический медиафестиваль "Родина в сердце" стартовал в Москве. Творческие встречи с известными журналистами, продюсерами и режиссерами пройдут в Центральном Доме кинематографистов. Там же проведут мастер-классы по созданию телепрограмм и репортажей, а еще и ведению блогов в соцсетях.

На фестивале выберут победителей конкурса сразу в нескольких номинациях, в том числе "Документальный фильм" и "Информационный проект".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

