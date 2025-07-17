Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Москве формируется сеть пешеходных маршрутов, соединяющих районы с разных сторон Яузы и Москвы-реки, сообщил Сергей Собянин. С 2011 года возведено 39 мостов, среди них есть и пять велопешеходных.

"Предприниматели, занимающиеся социально значимыми видами деятельности, могут арендовать объекты нежилого фонда, полученные без проведения торгов, по льготной ставке 5,3 тысячи рублей за квадратный метр в год. Для этого им необходимо обратиться в специальную межведомственную комиссию. С начала года такая мера поддержки оказана компаниям, арендующим 174 нежилых объекта. Благодаря этому арендаторы смогут сэкономить в 2025 году 528,1 миллиона рублей", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

На территории грузового двора станции Москва II-Митьково построят жилые дома и образовательные объекты. В районе будут открыты новая школа для 650 учеников и детский сад для 350 воспитанников.