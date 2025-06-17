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17 июня, 07:45

Город

Москвичам и туристам рассказали, какие мастер-классы проходят в рамках "Лета в Москве"

Москвичам и туристам рассказали, какие мастер-классы проходят в рамках "Лета в Москве"

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В рамках проекта "Лето в Москве" в городе проходят мастер-классы. Например, можно посетить кулинарный мастер-класс по выпечке печатных пряников. Он проводится на улице Хачатуряна с 12:00.

На Чистопрудном бульваре гостям предлагают потанцевать аргентинское танго, занятия начинаются в 16:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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