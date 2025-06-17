17 июня, 07:45Город
Москвичам и туристам рассказали, какие мастер-классы проходят в рамках "Лета в Москве"
В рамках проекта "Лето в Москве" в городе проходят мастер-классы. Например, можно посетить кулинарный мастер-класс по выпечке печатных пряников. Он проводится на улице Хачатуряна с 12:00.
На Чистопрудном бульваре гостям предлагают потанцевать аргентинское танго, занятия начинаются в 16:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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