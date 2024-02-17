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17 февраля, 15:30

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Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" завершится в воскресенье, 18 февраля

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" завершится в воскресенье, 18 февраля

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В столице подходит к концу фестиваль "Китайский Новый год в Москве". Однако у москвичей и гостей города еще есть возможность посетить мастер-классы по каллиграфии, чайные церемонии, поиграть в древние китайские игры и попробовать национальные угощения.

В субботу, 17 февраля, на площадке Московского зоопарка запланирована интерактивная программа "Китайский Новый год. Панды и другие животные". А на рыбном рынке "Москва на волне" все выходные будут проходить кулинарные мастер-классы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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