Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" завершится в воскресенье, 18 февраля

В столице подходит к концу фестиваль "Китайский Новый год в Москве". Однако у москвичей и гостей города еще есть возможность посетить мастер-классы по каллиграфии, чайные церемонии, поиграть в древние китайские игры и попробовать национальные угощения.

В субботу, 17 февраля, на площадке Московского зоопарка запланирована интерактивная программа "Китайский Новый год. Панды и другие животные". А на рыбном рынке "Москва на волне" все выходные будут проходить кулинарные мастер-классы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.