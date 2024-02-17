Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городские службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", – говорится в сообщении.

На улицах столицы работают снегоуборочная и погрузочная техника. Автомобилистов призвали соблюдать внимательность на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что существенные осадки ожидаются в Москве с вечера 17 февраля и в ночь на 18 февраля. В столице выпадет около 5 миллиметров снега. По словам синоптика, в ночь на 18 февраля температура составит от минус 1 до минус 3 градусов, по области прогнозируется минус 1–6 градусов. В первой половине дня в столице будут осадки в виде снега и мокрого снега.

До этого синоптик Александр Ильин рассказал, что причиной прошедшего снегопада в Москве стал циклон "Георг", однако в выходные дни, 17 и 18 февраля, на смену ему придет "Рикса". В субботу, 17 февраля, осадки прекратятся, однако уже на следующий день они снова продолжатся.

Атлантический циклон "Рикса" приближается к столице