Более 50 видов блинов можно попробовать на фестивале "Московская масленица"

В столице стартовал фестиваль "Московская масленица". Там работают 23 площадки как в центре, так и в спальных районах города. На мероприятиях можно будет попробовать более 50 видов блинов.

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях. Мэр отметил, что гостей фестиваля ждет гастрономическое изобилие. Для посетителей приготовили большое количество кафе и ресторанов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.