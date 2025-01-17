Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

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Новости

17 января, 20:00

Город

Новый футбольный манеж открылся на востоке Москвы

Новый футбольный манеж открылся на востоке Москвы

Новости часа: московские компании укрепляют позиции на мировых рынках

"Мой район. Новости": манеж с четырьмя футбольными полями открыли в Новогирееве

"Мой район. Новости": москвичам показали, каким будет новый городской вокзал Рижская

Новости часа: Собянин сообщил о завершении масштабного проекта по электроснабжению МГУ

Новости Москвы: изменились правила въезда на территорию Сколково

Новости часа: в 2024 году провели модернизацию на 21 электроподстанции

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Собянин: вклад туризма в экономику Москвы в новогодние каникулы вырос в 1,5 раза

Мэр Москвы: в 2024 году провели модернизацию на 21 электроподстанции

На востоке Москвы открылся новый всесезонный футбольный манеж с четырьмя полями и искусственной травой. Он расположен в районе Новогиреево. Играть здесь могут все желающие: не только любители, но и профессионалы.

Гендиректор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева покинула свой пост. Ее сменит руководитель Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова. Лихачева возглавляла музей с марта 2023 года.

Суд арестовал имущество блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек. Таким образом, все денежные средства Чекалиной арестованы на период предварительного следствия и судебного разбирательства. Суд отправил блогера и ее бывшего супруга Артема Чекалина под домашний арест осенью 2024 года. Вместе с ними был арестован их партнер по бизнесу

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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