Новый футбольный манеж открылся на востоке Москвы

На востоке Москвы открылся новый всесезонный футбольный манеж с четырьмя полями и искусственной травой. Он расположен в районе Новогиреево. Играть здесь могут все желающие: не только любители, но и профессионалы.

Гендиректор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева покинула свой пост. Ее сменит руководитель Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова. Лихачева возглавляла музей с марта 2023 года.

Суд арестовал имущество блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек. Таким образом, все денежные средства Чекалиной арестованы на период предварительного следствия и судебного разбирательства. Суд отправил блогера и ее бывшего супруга Артема Чекалина под домашний арест осенью 2024 года. Вместе с ними был арестован их партнер по бизнесу

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