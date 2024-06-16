Москвичам назвали столичные водоемы в которых можно купаться

Всего в столице официально оборудованы 130 зон отдыха, но по результатам проверок купание разрешено только в восьми местах. Среди них Мещерское озеро, пляжи Динамо и Тропарево, Головинский, Большой Садовый и Большой городской пруды, озера Белое и Черное.

Это лето может стать самым жарким в истории метеорологических наблюдений. Из-за раннего потепления даже началось цветение тополей. И специалисты рекомендуют, собираясь на пляж, отдавать предпочтение светлой одежде и не забывать про головной убор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.