Москвичам назвали столичные водоемы в которых можно купаться

Участок БКЛ закроют с 22 июня

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16 июня, 21:30

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В столице завершается фестиваль "Времена и эпохи"

Всего в столице официально оборудованы 130 зон отдыха, но по результатам проверок купание разрешено только в восьми местах. Среди них Мещерское озеро, пляжи Динамо и Тропарево, Головинский, Большой Садовый и Большой городской пруды, озера Белое и Черное.

Это лето может стать самым жарким в истории метеорологических наблюдений. Из-за раннего потепления даже началось цветение тополей. И специалисты рекомендуют, собираясь на пляж, отдавать предпочтение светлой одежде и не забывать про головной убор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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