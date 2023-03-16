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В Москве на станции метро "Яхромская" приступили к работам по архитектурной отделке

В Москве на станции метро "Яхромская" приступили к работам по архитектурной отделке

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На станции "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии метро началась архитектурная отделка. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Специалисты уже смонтировали первые панели из мрамора, а в данный момент они занимаются покраской потолка и помещений. Сама платформа будет оформлена в красном и белом цветах.

Станция "Яхромская" расположена вдоль Дмитровского шоссе между Яхромским проездом и улицей 800-летия Москвы. У нее будет два подземных вестибюля и выходы на обе стороны шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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