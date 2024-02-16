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Новости

16 февраля, 22:00

Город

Мероприятия на тему столичного транспорта проходят в пространстве Москвы на ВДНХ

Мероприятия на тему столичного транспорта проходят в пространстве Москвы на ВДНХ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 февраля

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В пространстве Москвы на ВДНХ проходят лекции, мастер-классы, квизы на тему столичного транспорта. В различных активностях посетители могут выиграть призы.

Как рассказала начальник центра профориентации корпоративного университета Московского транспорта Ольга Новикова, гости могут посмотреть на реконструкции столичного метро, оформленные в разных исторических эпохах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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