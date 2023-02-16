Участок Некрасовской линии закроют с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Город

Движение по развязке на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе откроют до конца 2023 года

Движение по развязке на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе откроют до конца 2023 года

Жители столицы выберут имя детенышу мандрила из Московского зоопарка

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 89 километров

Собянин рассказал о красочной программе фестиваля "Московская масленица"

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": движение затруднено на Ярославском шоссе и улице Борисовские Пруды

В Мосгордуме предложили пересадить столичных чиновников на "Москвичи"

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Мой район. Обратная связь": завершился капитальный ремонт доходного дома Печковской

"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт жилого дома на улице Свободы

Движение по транспортной развязке на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе откроют до конца текущего года. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Ввод новой дороги улучшит доступность столичных районов Лианозово и Бибирево, а также городского округа Мытищи. Данная развязка будет иметь другую форму, которая будет лучше справляться с большими транспортными потоками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительстводорогивидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика