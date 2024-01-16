Часть новогодних декораций и праздничные ели начали разбирать в Москве

В столице начали разбирать новогодние декорации и праздничные ели. Искусственные деревья отправят на склад до следующего года, а световые украшения решено оставить до весны, как было и в предыдущих сезонах, напомнил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Всего к новогодним праздникам в столице установили около пяти тысяч декораций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.